В Рязани мужчина под наркотиками изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу

Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В Рязани мужчина под наркотиками изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, 33-летний мужчина, являясь сожителем матери малолетней, будучи в состоянии наркотического опьянения, совершил преступление против половой неприкосновенности девочки. В полицию обратилась мать ребенка.

Мужчина был задержан и на основании ходатайства следователя заключен под стражу.

Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.