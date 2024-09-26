В Рязани мужчина под наркотиками изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу
Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В Рязани мужчина под наркотиками изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным следствия, 33-летний мужчина, являясь сожителем матери малолетней, будучи в состоянии наркотического опьянения, совершил преступление против половой неприкосновенности девочки. В полицию обратилась мать ребенка.
Мужчина был задержан и на основании ходатайства следователя заключен под стражу.
Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.