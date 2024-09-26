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В РГАТУ открыли «Школу фермера»

В РГАТУ открыли «Школу фермера». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В сентябре в Рязанском агротехнологическом университете в очередной раз стартовал федеральный образовательный проект Россельхозбанка «Школа фермера»,. Это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Минсельхоза России, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения участников проекта.

В этом году 26 начинающих фермеров Рязанского региона выбрали для себя перспективные в АПК специальности — это «Мясное животноводство» и «Ягодоводство». Участию в проекте предшествовал серьезный конкурс, на который номинанту необходимо было представить эссе или видеоролик на тему «Мясное скотоводство» или «Ягодоводство». Подведение итогов и утверждение списка участников, прошедших конкурсный отбор для обучения в Школе фермера, проходило 6 сентября.

На открытии «Школы фермеров» участников проекта приветствовал директор Рязанского филиала Россельхозбанка Сергей Синякин, отметив в выступлении то, что фермерские хозяйства в регионе развиваются, растет спрос на продукцию КФХ и интерес к этой форме хозяйствования, Поэтому задача «Школы фермера» — помочь разобраться во всех тонкостях ведения бизнеса и со стороны Россельхозбанка оказать необходимую поддержку. Директор Рязанского филиала выразил надежду на то, что у каждого участника проекта обязательно все получится.

Ректор университета Александр Шемякин в своем выступлении сказал: «Рязанский агротехнологический университет, как один из лидеров аграрного образования, всегда активно сопровождает и поддерживает образовательные проекты наших партнеров. Учиться никогда не бывает поздно, тем более овладевать навыками ведения агробизнеса. АПК — это одна из ведущих отраслей в России, Полученные в ходе обучения знания несомненно помогут вам внести свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона и страны"э.

Будущих фермеров также поздравили замминистра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Виталий Костиков и председатель областного объединения фермеров «Союз крестьян» Владимир Мимоглядов.

В Рязанской области проект реализуется в 3-й раз. За этот период обучение успешно прошли 55 человек по направлениям «Птицеводство», «Животноводство», «Овощеводство» и «Пчеловодство».