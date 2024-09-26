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В пятницу в Рязанской области сохранится теплая погода
Днем воздух прогреется до +20…+25°С.

В пятницу в Рязанской области сохранится теплая погода. Прогноз опубликован на сайте ГУ МЧС по региону.

27 сентября ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер южный, 6-11 м/с, днем местами порывы 11-16 м/с.

Температура воздуха по области ночью +7…+11°С, местами до +1°С, в дневные часы столбики термометров достигнут отметок +20…+25°С.

В лесах области сохраняется чрезвычайная опасность.