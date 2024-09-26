В Пителинском районе загорелась свалка

На тушение выехали две единицы спецтехники и пять человек личного состава.

В Пителинском районе загорелась свалка. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщил ИД «Пресса».

Информация о пожаре в селе Юрьево поступила в 7:30. На тушение выехали две единицы спецтехники и пять человек личного состава.

«Бойцы пожарных расчетов выезжают сюда на тушение горящего мусора практически ежегодно. Вот и сегодня с утра эту свалку кто-то поджег. И ведь не подумал этот человек, что ветер может изменить направление и огонь по сухостою пойдет от свалки в сторону жилых домов», — отметил начальник ПСЧ-32 по охране рабочего поселка Пителино Дмитрий Сердцев.

Пожарные продолжат дежурить около свалки для недопущения повторного загорания.