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В парке аттракционов в рязанском ЦПКиО нашли нарушения
По данным ведомства, аттракционы, размещенные в ЦПКиО не отвечают требования безопасности. Информация о правилах пользования развлекательными комплексами не размещена.

В парке аттракционов в рязанском ЦПКиО нашли нарушения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, аттракционы, размещенные в ЦПКиО не отвечают требования безопасности. Информация о правилах пользования развлекательными комплексами не размещена.

По результатам проверки прокуратура района внесла представление юридическому лицу, по постановлению прокурора района руководитель организации привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

По результатам прокурорского вмешательства нарушения устранены.

Напомним, в прошлом году рязанская мэрия решила отказаться от аттракционов в ЦПКиО из-за отсутствия оборудованных мест.