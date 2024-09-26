В парке аттракционов в рязанском ЦПКиО нашли нарушения

По данным ведомства, аттракционы, размещенные в ЦПКиО не отвечают требования безопасности. Информация о правилах пользования развлекательными комплексами не размещена.

В парке аттракционов в рязанском ЦПКиО нашли нарушения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, аттракционы, размещенные в ЦПКиО не отвечают требования безопасности. Информация о правилах пользования развлекательными комплексами не размещена.

По результатам проверки прокуратура района внесла представление юридическому лицу, по постановлению прокурора района руководитель организации привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

По результатам прокурорского вмешательства нарушения устранены.

Напомним, в прошлом году рязанская мэрия решила отказаться от аттракционов в ЦПКиО из-за отсутствия оборудованных мест.