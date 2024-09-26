Малков посетил выставку «Рязань-сердце России» в Москве

На 8 площадках работает выставка, на которой гостям рассказывают про инновационные проекты региона, такие как Аэрокосмическая инновационная долина и научно-производственный центр БАС «Протос».

В Москве открылась выставка «Рязань-сердце России». Об этом сообщает газета « Рязанские ведомости ».

Выставка открылась в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ в Москве. На ней также проходит презентация экономического потенциала Рязанской области.

На 8 площадках работает выставка, на которой гостям рассказывают про инновационные проекты региона, такие как Аэрокосмическая инновационная долина и научно-производственный центр БАС «Протос».

26 сентября выставку посетили губернатор Павел Малков и президент ТПП РФ Сергей Катырин. В программе презентации также пленарное заседание, включающее выступление представителей успешных предприятий, «круглые столы» на темы создания инновационной структуры для бизнеса и привлечения кадров в экономику.

По итогам мероприятия планируется подписание соглашений о сотрудничестве между правительством, ТПП Рязанской области и ТПП РФ.

Фото: Ирина Баранова и Александр Королев