В Кадоме в результате ДТП с мотоциклом пострадал подросток

Полиция начала проверку.

В Кадоме в результате ДТП с мотоциклом пострадал подросток. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась 25 сентября, примерно в 21:50 на улице Первомайской возле дома № 4. 19-летний местный житель за рулем мотоцикла врезался в забор.

В результате происшествия водитель и его 16-летний пассажир обращались за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.