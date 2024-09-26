Трое рязанцев создавали подделки нефтепродуктов в фиктивной лаборатории

По версии следствия, с 2020 года по 2022 год обвиняемые в специально оборудованном помещении на территории Шиловского района Рязанской области организовали лабораторию по изготовлению фальсифицированных нефтепродуктов под видом легальных производителей.

Трое мужчин создавали подделки нефтепродуктов в фиктивной лаборатории. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры 26 сентября.

По версии следствия, с 2020 года по 2022 год обвиняемые в оборудованном помещении на территории Шиловского района Рязанской области организовали лабораторию по изготовлению фальсифицированных нефтепродуктов под видом легальных производителей.

Соучастники, используя логотипы известных фирм изготовили более семи тысяч единиц контрафакта, причинив правообладателям материальный ущерб на общую сумму свыше 44 миллионов рублей.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в июне 2022 года сотрудниками правоохранительных органов преступную деятельность фигурантов пресекли.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Шиловский районный суд Рязанской области.