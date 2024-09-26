С рязанской Дирекции дорог организация через суд потребовала 5,6 миллионов

Согласно документам на сайте суда, средства потребовали вернуть из-за использования Дирекцией чужих денег. Речь идет о госконтракте на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства автомобильной дороги Шехмино-Сельцы в Рыбновском районе.

ООО «Рязаньпроект» через суд потребовало с Дирекции дорог Рязанской области пять миллионов 596 тысяч 803 рубля. Соответствующий иск разместили в картотеке Арбитражного суда.

Согласно документам, средства потребовали вернуть из-за использования Дирекцией чужих денег в период с 7 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года в сумме около 63 тысяч рублей.

Речь идет о госконтракте на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства автомобильной дороги Шехмино — Сельцы в Рыбновском районе. Согласно данным на сайте госзакупок, в мае 2024 года Дирекция дорог расторгла договор в одностороннем порядке из-за того, что подрядчик не выполнил работы в полном объеме.

Исковое заявление «Рязаньпроекта» приняли. Предварительное судебное заседание назначили на 28 октября 2024 года.