С рязанской Дирекции дорог организация через суд потребовала 5,6 миллионов

ООО «Рязаньпроект» через суд потребовало с Дирекции дорог Рязанской области пять миллионов 596 тысяч 803 рубля. Соответствующий иск разместили в картотеке Арбитражного суда.
Согласно документам, средства потребовали вернуть из-за использования Дирекцией чужих денег в период с 7 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года в сумме около 63 тысяч рублей.
Речь идет о госконтракте на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства автомобильной дороги Шехмино — Сельцы в Рыбновском районе. Согласно данным на сайте госзакупок, в мае 2024 года Дирекция дорог расторгла договор в одностороннем порядке из-за того, что подрядчик не выполнил работы в полном объеме.
Исковое заявление «Рязаньпроекта» приняли. Предварительное судебное заседание назначили на 28 октября 2024 года.