Рязанское минцифры уточнило дату проверки систем оповещения в регионе

Она пройдет 2 октября.

Рязанское минцифры уточнило дату проверки систем оповещения в регионе, она пройдет 2 октября. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что такие проверки проводят ежегодно в первую среду марта и октября. Во время включения сигналов рязанцев просят соблюдать спокойствие.

Сирены прозвучат в 10:40 и 14:20. Длительность проверки — три минуты. Затем на одну минуту планируется заместить эфирное телерадиовещание с информацией о проверке. Помимо этого жители могут получить плановое СМС-уведомление от RSCHS. Из-за локальных особенностей рельефа местности и застройки, а также внутри зданий при закрытых окнах слышимость сирен может быть незначительной.