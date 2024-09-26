Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
21°
Птн, 27
24°
Сбт, 28
23°
ЦБ USD 92.39 -0.47 26/09
ЦБ EUR 103.48 0.07 26/09
Нал. USD 91.80 / 92.20 26/09 15:25
Нал. EUR 101.50 / 102.28 26/09 15:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
4 460
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
6 559
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
8 788
Рязанская студентка поделилась впечатлениями о работе в компании «Зеле...
Студентка Алина Журавлева решила остаться в компании «З...
12 сентября 16:19
7 505
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанский городской бюджет пополнят на 355 миллионов рублей
На средства построят детский сад на 224 места в районе ЖК «Метропарк». Кроме того, 103 миллиона выделят на благоустройство пешеходной зоны по улице и площади Соборной, 60 миллионов — для Нижнего городского парка. На строительство системы водоотведения из этих средств направят 40,8 миллионов, на реконструкцию системы теплоснабжения в гарнизоне Дягилево — 38 миллионов рублей.

Для рязанского городского бюджета увеличат межбюджетные трансферты на 355 миллионов рублей. Об этом стало известно в четверг, 26 сентября, на заседании гордумы.

Докладчик отметил, что на средства построят детский сад на 224 места в районе ЖК «Метропарк», туда направят 110 миллионов. Кроме того, 103 миллиона выделят на благоустройство пешеходной зоны по улице и площади Соборной, 60 миллионов — для Нижнего городского парка. На строительство системы водоотведения из этих средств направят 40,8 миллионов, на реконструкцию системы теплоснабжения в гарнизоне Дягилево — 38 миллионов рублей.

Также увеличат финансирование первоочередные расходы ассигнования на 499,8 миллионов рублей. Из них 300 миллионов уйдут на транспорт и дорожное хозяйство, 146 миллионов на энергетику и ЖКХ.

Ранее стало известно, что на Соборной планируют обустроить пешеходную зону, где будут столы для пикника, фонтан.

Строительство детсада в «Метропарке» обсуждали на слушаниях.