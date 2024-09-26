Рязанский городской бюджет пополнят на 355 миллионов рублей

На средства построят детский сад на 224 места в районе ЖК «Метропарк». Кроме того, 103 миллиона выделят на благоустройство пешеходной зоны по улице и площади Соборной, 60 миллионов — для Нижнего городского парка. На строительство системы водоотведения из этих средств направят 40,8 миллионов, на реконструкцию системы теплоснабжения в гарнизоне Дягилево — 38 миллионов рублей.

Для рязанского городского бюджета увеличат межбюджетные трансферты на 355 миллионов рублей. Об этом стало известно в четверг, 26 сентября, на заседании гордумы.

Докладчик отметил, что на средства построят детский сад на 224 места в районе ЖК «Метропарк», туда направят 110 миллионов. Кроме того, 103 миллиона выделят на благоустройство пешеходной зоны по улице и площади Соборной, 60 миллионов — для Нижнего городского парка. На строительство системы водоотведения из этих средств направят 40,8 миллионов, на реконструкцию системы теплоснабжения в гарнизоне Дягилево — 38 миллионов рублей.

Также увеличат финансирование первоочередные расходы ассигнования на 499,8 миллионов рублей. Из них 300 миллионов уйдут на транспорт и дорожное хозяйство, 146 миллионов на энергетику и ЖКХ.

Ранее стало известно, что на Соборной планируют обустроить пешеходную зону, где будут столы для пикника, фонтан.

Строительство детсада в «Метропарке» обсуждали на слушаниях.