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Рязанцы поделились кадрами последствий ночного пожара около ЦПКиО
Судя по снимкам, входная группа парка со стороны улицы Братиславской сильно обгорела.

Рязанцы поделились кадрами последствий ночного пожара около ЦПКиО. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщил Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

Судя по снимкам, входная группа парка со стороны улицы Братиславской сильно обгорела.

На асфальте видны фрагменты сгоревшего автомобиля.

Напомним, в Рязани около входа в ЦПКиО сгорел автомобиль. Позже рязанская ГАИ рассказала подробности смертельного пожара.