Рязанцы поделились кадрами последствий ночного пожара около ЦПКиО

Судя по снимкам, входная группа парка со стороны улицы Братиславской сильно обгорела.

Рязанцы поделились кадрами последствий ночного пожара около ЦПКиО. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщил Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

Судя по снимкам, входная группа парка со стороны улицы Братиславской сильно обгорела.

На асфальте видны фрагменты сгоревшего автомобиля.

Напомним, в Рязани около входа в ЦПКиО сгорел автомобиль. Позже рязанская ГАИ рассказала подробности смертельного пожара.