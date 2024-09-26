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Рязанцев вновь попросили помочь собрать деньги на лечение девочки-подростка
У юной рязанки диагностированы нейромышечный декомпенсированный правосторонний грудопоясничный С-образный сколиоз Th3-L2 104 гр, косой таз, укорочение правой ноги, немалиновая миопатия.

Рязанцев вновь попросили помочь собрать деньги на лечение девочки-подростка со сложной формой сколиоза. Информация опубликована на сайте «География добра».

У 15-летней Насти Чикарчиковой диагностированы нейромышечный декомпенсированный правосторонний грудопоясничный С-образный сколиоз Th3-L2 104 гр, косой таз, укорочение правой ноги, немалиновая миопатия.

Девочке необходимо оперативное лечение с установкой специализированных металлоконструкций. Благодаря такой этому позвоночник девочки займет естественное положение, давление на внутренние органы снизится, болевые ощущения уйдут вместе с потребностью в гастростоме и кислородной маске в ночное время суток. При самом благоприятном прогнозе Настя снова сможет ходить.

До прогрессирования заболевания благодаря многочисленным реабилитационным мероприятиям Настя могла самостоятельно передвигаться, была очень активным и увлеченным ребенком. Теперь она ездит на инвалидной коляске и большую часть времени вынуждена проводить в постели.

Уже собрана почти треть суммы, но для проведения операции, которая недоступна по квоте, требуются еще почти четыре миллиона.

Помочь ребенку можно по ссылке.