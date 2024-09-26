Рязанцев предупредили о фейковой информации про «звонки из военкомата»

В одном из местных СМИ сообщалось, что граждан якобы уведомляли по телефону о раздаче мобилизационных повесток в октябре.

Рязанцев предупредили о фейковой информации про «звонки из военкомата». Об этом в четверг, 26 сентября, сообщил Telegram-канал « Безопасность и не только. Опергруппа Рязанской области ».

В одном из местных СМИ сообщалось, что граждан якобы уведомляли по телефону о раздаче мобилизационных повесток в октябре.

Информация не соответствует действительности, поскольку никаких звонков военкоматы не делают.

«Любое СМИ может проверить информацию в военкомате, это дело одной минуты. О мобилизации в октябре вообще речи не идет», — указано в посте.