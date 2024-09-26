Россияне стали чаще оставлять чаевые

Сумма добровольного денежного вознаграждения увеличилась на 33%.

Россияне стали чаще оставлять чаевые. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщила Газета.Ru со ссылкой на данные сервиса «Нет монет».

Согласно исследованию, этим летом количество человек, оставивших официанту на чай, увеличилось в пять раз. Выросла и общая сумма чаевых — на 33%.

Самые щедрые посетители общепита замечены в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае: здесь официанту оставляют около 400 рублей.