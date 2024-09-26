Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
21°
Птн, 27
24°
Сбт, 28
23°
ЦБ USD 92.39 -0.47 26/09
ЦБ EUR 103.48 0.07 26/09
Нал. USD 91.80 / 92.20 26/09 15:25
Нал. EUR 101.50 / 102.28 26/09 15:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
4 460
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
6 559
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
8 788
Рязанская студентка поделилась впечатлениями о работе в компании «Зеле...
Студентка Алина Журавлева решила остаться в компании «З...
12 сентября 16:19
7 505
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
При участии ДОМ. РФ под Рязанью построят более 20 тыс. кв. м малоэтажного жилья

ДОМ.РФ проведет 22 ноября торги по продаже участков общей площадью 2,09 га под Рязанью. Земля предназначена для строительства малоэтажного жилья общей площадью около 21 тыс. кв. м.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 ноября. Аукцион пройдет 22 ноября. Начальная цена лота — 28 млн рублей.

Подъезд осуществляется с ул. Школьная в пос. Варские и ул. Ветеранов в соседней деревне Красный Восход. В непосредственной близости находится пруд с пляжем. Окружение представлено малоэтажными жилыми домами. Неподалеку протекает река Ока. Также поблизости: биатлонный центр, контактный зоопарк, развлекательный и досуговый центры. Остановка общественного транспорта «Варские» расположена в 1,2 км. Выезд на Солотчинское шоссе находится в 1,7 км. Расстояние до государственного природного заказника «Солотчинский парк» составляет около 7 км, до Рязани — около 12 км.

ДОМ.РФ ведет активную деятельность по развитию неиспользуемой федеральной недвижимости в Рязанской области. Так, в 2023 году за 54,74 млн рублей было реализовано право заключения договора КРТ на участках в поселка Варские общей площадью 118,2 га, градпотенциал которых составляет более 360 тыс. кв. м жилья. Кроме того, в Рязани в прошлом году за 5,05 млн рублей была продана площадка под строительство многоквартирного жилого дома.

Справка:

Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ. РФ в разделе «Список торгов». Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале «Земля.ДОМ.РФ — Аукционы. Коммерческая недвижимость».