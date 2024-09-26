При участии ДОМ. РФ под Рязанью построят более 20 тыс. кв. м малоэтажного жилья

ДОМ.РФ проведет 22 ноября торги по продаже
Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 ноября. Аукцион пройдет 22 ноября. Начальная цена лота — 28 млн рублей.
Подъезд осуществляется с ул. Школьная в пос. Варские и ул. Ветеранов в соседней деревне Красный Восход. В непосредственной близости находится пруд с пляжем. Окружение представлено малоэтажными жилыми домами. Неподалеку протекает река Ока. Также поблизости: биатлонный центр, контактный зоопарк, развлекательный и досуговый центры. Остановка общественного транспорта «Варские» расположена в 1,2 км. Выезд на Солотчинское шоссе находится в 1,7 км. Расстояние до государственного природного заказника «Солотчинский парк» составляет около 7 км, до Рязани — около 12 км.
ДОМ.РФ ведет активную деятельность по развитию неиспользуемой федеральной недвижимости в Рязанской области. Так, в 2023 году за 54,74 млн рублей было
Справка:
Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ. РФ в разделе «