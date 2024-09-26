При участии ДОМ. РФ под Рязанью построят более 20 тыс. кв. м малоэтажного жилья

ДОМ.РФ проведет 22 ноября торги по продаже участков общей площадью 2,09 га под Рязанью. Земля предназначена для строительства малоэтажного жилья общей площадью около 21 тыс. кв. м.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 ноября. Аукцион пройдет 22 ноября. Начальная цена лота — 28 млн рублей.

Подъезд осуществляется с ул. Школьная в пос. Варские и ул. Ветеранов в соседней деревне Красный Восход. В непосредственной близости находится пруд с пляжем. Окружение представлено малоэтажными жилыми домами. Неподалеку протекает река Ока. Также поблизости: биатлонный центр, контактный зоопарк, развлекательный и досуговый центры. Остановка общественного транспорта «Варские» расположена в 1,2 км. Выезд на Солотчинское шоссе находится в 1,7 км. Расстояние до государственного природного заказника «Солотчинский парк» составляет около 7 км, до Рязани — около 12 км.

ДОМ.РФ ведет активную деятельность по развитию неиспользуемой федеральной недвижимости в Рязанской области. Так, в 2023 году за 54,74 млн рублей было реализовано право заключения договора КРТ на участках в поселка Варские общей площадью 118,2 га, градпотенциал которых составляет более 360 тыс. кв. м жилья. Кроме того, в Рязани в прошлом году за 5,05 млн рублей была продана площадка под строительство многоквартирного жилого дома.

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