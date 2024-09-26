Полиция прокомментировала избиение мужчины в рязанской Горроще
«Сообщение в полицию поступило, проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — отметили в УМВД.
Полиция прокомментировала избиение мужчины в рязанской Горроще. Комментарий РЗН. Инфо дали в пресс-служба регионального УМВД.
«Сообщение в полицию поступило, проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — отметили в УМВД.
Напомним, в четверг, 26 сентября, неизвестные избили мужчину на улице Островского.