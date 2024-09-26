«Почта России» выпустила марку к юбилею Ивана Павлова

На почтовой марке изображены его портрет и иллюстрации к его опытам по физиологии пищеварения.

К 175-летию со дня рождения физиолога Ивана Павлова Почта России выпустила марку. Об этом сообщает пресс-служба почты.

На почтовой марке изображены его портрет и иллюстрации к его опытам по физиологии пищеварения. Дополнительно к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга и Рязани.

Приобрести марку можно в центральном почтовом отделении Рязани.