«Почта России» выпустила марку к юбилею Ивана Павлова
На почтовой марке изображены его портрет и иллюстрации к его опытам по физиологии пищеварения.
К 175-летию со дня рождения физиолога Ивана Павлова Почта России выпустила марку. Об этом сообщает пресс-служба почты.
На почтовой марке изображены его портрет и иллюстрации к его опытам по физиологии пищеварения. Дополнительно к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга и Рязани.
Приобрести марку можно в центральном почтовом отделении Рязани.