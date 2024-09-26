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Пентагон рекомендовал США поставить Киеву фосфорные зажигательные боеприпасы
Администрация Байдена несколько раз отклонила это предложение.

Пентагон рекомендовал США поставить Киеву фосфорные зажигательные боеприпасы, но администрация Байдена несколько раз отклонила предложение. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на NBC News.

Американское военное ведомство предлагало включить снаряды, начиненные белым фосфором, в несколько последних пакетов военной помощи Украине.

По информации собеседников телеканала, об одобрении этой инициативы не будет сообщаться публично.

Также США планируют в четверг объявить о выделении помощи Украине на сумму более восьми млрд долларов, передает Reuters.