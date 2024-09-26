Набиуллина заявила о возможном повышении ключевой ставки в октябре

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о возможном повышении ключевой ставки.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о возможном повышении ключевой ставки. Об этом 26 сентября сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, ЦБ РФ не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре.

«Мы в сентябре повысили ставку до 19% и не исключаем ее дальнейшего повышения в октябре», — приводятся слова Набиуллиной.

Напомним, Набиуллина допустила повышение ключевой ставки до 20%.