На окраине Рязани задержали мужчину, который незаконно хранил дома ружье и боеприпасы

Отмечается, что 53-летний рязанец прятал оружие в подвале за банками с соленьями.

На окраине Рязани задержали мужчину, который незаконно хранил дома ружье и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Отмечается, что 53-летний рязанец прятал оружие в подвале за банками с соленьями.

Экспертиза установила, что мужчина хранил незарегистрированное ружье ТОЗ калибра 5,6 мм и 262 патрона к нему.

Рязанец нашел оружие после покупки дома. Возможно, они остались от предыдущего владельца.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.