На Черезовских прудах в Рязани появится смотровая вышка

Согласно проекту, на территории сквера установят светящиеся камни, скамейки, урны, качели и шезлонги с навесами.

На Черезовских прудах в Рязани предложили установить смотровую площадку. Об этом жителям рассказали на общественных обсуждениях концепции третьей очереди благоустройства пространства в четверг, 26 сентября.

Согласно проекту, на территории сквера установят светящиеся камни, скамейки, урны, качели и шезлонги с навесами.

О концепции рязанцам рассказала и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры мэрии и главный художник Рязани Екатерина Фадеева. По ее словам, третью очередь благоустройства запланировали на 2025 год.

«Хотим реализовать амбициозную идею — смотровую площадку возле воды. Естественно, будем использовать экологичные материалы. Нарисовано красиво, надеюсь, воплотим в жизнь», — отметила Фадеева.

Рязанцы предложили скрыть трубы около воды, обустроить дополнительные входные группы с других улиц, установить фонтан. Сейчас, по словам одного из местных жителей, со стороны Зубковой зайти в сквер практически невозможно.

Кроме того, рязанцы потребовали очистить пруд и следить за состоянием воды.

Все пожелания жителей зафиксировали представители администрации.