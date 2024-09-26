Минцифры подтвердило ограничение компанией Google создания аккаунтов для россиян

Отмечается, что подтверждение авторизации через sms для ранее созданных аккаунтов пока работает.

Минцифры подтвердило, что Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что подтверждение авторизации через sms для ранее созданных аккаунтов пока работает.

Министерство рекомендовало пользователям Google создать резервные копии данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации (или использовать отечественные платформы).

Ранее сообщалось, что Google перестал регистрировать новые аккаунты на российские номера телефонов.