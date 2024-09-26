Малков принял участие в заседании по вопросам экспорта, которое провел президент

Гава государства анонсировал старт в следующем году обновленного национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Губернатор Рязанской области поучаствовал в расширенном заседании Президиума Государственного Совета Российской Федерации по вопросу «О развитии экспорта», которое провел Президент России Владимир Путин 25 сентября.

В ходе него рассматривались ключевые направления развития внешнеэкономической деятельности в новых условиях, дальнейшие шаги по наращиванию экспортного потенциала страны, вопросы поддержки бизнеса, регионов, расширения международной кооперации, продвижения российской продукции и брендов за пределами страны. В обсуждении участвовали руководители Правительства России, федеральных министерств и ведомств, главы российских субъектов.

По словам президента, мировая торговля и в целом глобальная экономика сейчас активно меняются. Выстраивается новая система отношений, где на лидирующие роли выходят государства так называемого Глобального Юга, динамично растущие страны, участники перспективных интеграционных объединений, таких как БРИКС.

«Несмотря на объективные трудности, с которыми сейчас сталкивается российский бизнес, мы развиваем внешние деловые связи, расширяем их географию, укрепляем сотрудничество с предсказуемыми, надежными партнерами», — сказал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что важно пользоваться преимуществами, экспортными возможностями, которые открываются перед бизнесом и предприятиями. Президент анонсировал старт в следующем году обновленного национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Губернатор Павел Малков в своем комментарии отметил, что накануне заседания совместно с коллегами из регионов, федеральных министерств и ведомств вырабатывали решения, которые представили Владимиру Владимировичу Путину.

«Президент отметил возрастающую роль регионов в развитии экспорта. Конкуренция российских компаний и продукции на международных рынках — один из основных драйверов развития экономики страны. При этом принципиально важно увеличить долю несырьевого неэнергетического экспорта. Экспорт — один из приоритетов Рязанской области. Число экспортеров растет, доля несырьевых неэнергетических товаров превышает 90%. Мы готовы создавать все возможности и условия для развития экспорта и усиления рязанских компаний на внешних рынках», — сказал глава региона.