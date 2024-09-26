«Капитал» помог организовать ежегодный фестиваль «Слава Добрыни» в Рязанской области

«Капитал» помог организовать ежегодный фестиваль «Слава Добрыни» в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба компании. Мероприятие прошло 17 августа в Шиловском районе.

В рамках фестиваля также состоялся забег «Слава Добрыни Трейл».Забег проходил по живописным маршрутам, где асфальт сменялся грунтовыми и песчаными дорожками. Участники забега могли выбрать дистанцию от 500 метров до 50 километров.

Гости фестиваля смогли окунуться в историю, примеряя богатырское снаряжение — кольчуги, доспехи и реплики сабель. Юные участники попробовали себя в стрельбе из лука. Помимо этого, на фестивале выступили местные ансамбли. Также на фестивале создали небольшую ярмарку с изделиями ручной работы, чаем и блинами.

«Поддержка таких мероприятий, как фестиваль „Слава Добрыни“, от компании „Капитал“ демонстрирует нашу ответственность и заботу о наследии. Благодаря этому, традиции, спортивные достижения и ценности продолжают развиваться, объединяя людей и даря им радость», — отметили представили компании «Капитал».