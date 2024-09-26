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Госдума отклонила законопроект об обязательной регистрации электросамокатов
Законопроект предполагал использование на дорогах общего пользования только тех СИМ, которые предварительно зарегистрированы онлайн на портале «Госуслуги».

Госдума отклонила законопроект об обязательной регистрации СИМ, в частности электросамокатов. Об этом 26 сентября сообщило ТАСС.

Законопроект вносили в Госдуму в октябре 2023 года. Предполагалось, что на дорогах общего пользования будут ездить только те СИМ, которые предварительно зарегистрированы онлайн на портале «Госуслуги».

Ранее стало известно, что россиян хотят обязать регистрировать электросамокаты.