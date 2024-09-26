Байден поручил передать Украине управляемые авиабомбы JSOW
Всего Пентагон направит $2,4 млрд в рамках инициативы для Украины, по которой США передадут ПВО, беспилотники и боеприпасы.
Байден поручил передать Украине управляемые авиабомбы JSOW. Об этом сообщает РИА Новости.
В четверг, 26 сентября, Байден поручил Пентагону передать Киеву дополнительную батарею ПВО Patriot и ракеты для нее.
Всего Пентагон направит $2,4 млрд в рамках инициативы для Украины, по которой США передадут ПВО, беспилотники и боеприпасы.