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А что в кино? «9 секунд», «Беляковы в отпуске» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«9 секунд» — основанная на реальных событиях экшен-драма режиссера Олега Штрома с Бато Шойнжоновым в главной роли.

«Беляковы в отпуске» — спин-офф популярного скетч-шоу «Наша Russia» с Сергеем Светлаковым в главной роли.

«Мужское слово» — остросюжетная драма Сарика Андреасяна с Павлом Прилучным в главной роли.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».