А что в кино? «9 секунд», «Беляковы в отпуске» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
«9 секунд» — основанная на реальных событиях экшен-драма режиссера Олега Штрома с Бато Шойнжоновым в главной роли.
«Беляковы в отпуске» — спин-офф популярного скетч-шоу «Наша Russia» с Сергеем Светлаковым в главной роли.
«Мужское слово» — остросюжетная драма Сарика Андреасяна с Павлом Прилучным в главной роли.
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