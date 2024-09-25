Женщина нашла чужую карту в рязанском Лесопарке и оплатила ей покупки

В июне 2024 года обвиняемая нашла в Лесопарке банковскую карту и расплатилась ей. Она причинила ущерб потерпевшему на сумму более трех тыс. рублей, пока владелец ее не заблокировал.

Женщина нашла чужую карту в рязанском Лесопарке и оплатила ей покупки. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Органами следствия установлено, что в июне 2024 года обвиняемая нашла в Лесопарке банковскую карту и расплатилась ей. Она причинила ущерб потерпевшему на сумму более трех тыс. рублей, пока владелец ее не заблокировал.

В прокуратуре Советского района Рязани утверждено обвинительное заключение в отношении 28-летней местной жительницы. Уголовное дело направили для рассмотрения в Советский районный суд Рязани.

Отмечается, что ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.