Женщина нашла чужую карту в рязанском Лесопарке и оплатила ей покупки
В июне 2024 года обвиняемая нашла в Лесопарке банковскую карту и расплатилась ей. Она причинила ущерб потерпевшему на сумму более трех тыс. рублей, пока владелец ее не заблокировал.
Женщина нашла чужую карту в рязанском Лесопарке и оплатила ей покупки. Об этом 25 сентября
Органами следствия установлено, что в июне 2024 года обвиняемая нашла в Лесопарке банковскую карту и расплатилась ей. Она причинила ущерб потерпевшему на сумму более трех тыс. рублей, пока владелец ее не заблокировал.
В прокуратуре Советского района Рязани утверждено обвинительное заключение в отношении 28-летней местной жительницы. Уголовное дело направили для рассмотрения в Советский районный суд Рязани.
Отмечается, что ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.