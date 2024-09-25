Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
23°
Чтв, 26
22°
Птн, 27
23°
ЦБ USD 92.86 -0.06 25/09
ЦБ EUR 103.41 0.19 25/09
Нал. USD 91.70 / 92.38 25/09 14:00
Нал. EUR 101.00 / 102.18 25/09 14:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
3 820
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
5 867
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
8 142
Рязанская студентка поделилась впечатлениями о работе в компании «Зеле...
Студентка Алина Журавлева решила остаться в компании «З...
12 сентября 16:19
6 891
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Врачи ОКБ спасли рязанку, получившую тяжелые травмы в ДТП
В результате аварии она получила повреждения органов грудной клетки, черепно-мозговую травму и семь переломов различного характера и локализации.

Врачи ОКБ спасли рязанку, получившую тяжелые травмы в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

23 августа женщину доставили в ОКБ службой санитарной авиации. В результате аварии она получила повреждения органов грудной клетки, черепно-мозговую травму и семь переломов различного характера и локализации. На фоне полученных повреждений у женщины развился травматический шок.

С жениной работали травматологи, хирурги, нейрохирурги и реаниматологи. Она была госпитализирована в отделение интенсивной терапии, где в течение месяца врачи боролись за ее жизнь.

Отмечается, что на прошлой неделе пациентку перевели в профильное отделение для дальнейшего долечивания и реабилитации. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает.