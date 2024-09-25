Врачи ОКБ спасли рязанку, получившую тяжелые травмы в ДТП

В результате аварии она получила повреждения органов грудной клетки, черепно-мозговую травму и семь переломов различного характера и локализации.

Врачи ОКБ спасли рязанку, получившую тяжелые травмы в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

23 августа женщину доставили в ОКБ службой санитарной авиации. В результате аварии она получила повреждения органов грудной клетки, черепно-мозговую травму и семь переломов различного характера и локализации. На фоне полученных повреждений у женщины развился травматический шок.

С жениной работали травматологи, хирурги, нейрохирурги и реаниматологи. Она была госпитализирована в отделение интенсивной терапии, где в течение месяца врачи боролись за ее жизнь.

Отмечается, что на прошлой неделе пациентку перевели в профильное отделение для дальнейшего долечивания и реабилитации. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает.