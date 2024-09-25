В Скопинском районе 26 сентября ограничат движение по железнодорожному переезду

В четверг, 26 сентября, движение автомобилей через железнодорожный переезд, расположенный в Скопинском районе будет ограничено в связи с проведением ремонтных работ.

В Скопинском районе 26 сентября ограничат движение по железнодорожному переезду. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

В четверг, 26 сентября, с 10:00 до 17:00 на переезде вблизи станции Желтухино, на пересечении с автодорогой Р-22 «Каспий», движение автомобилей будет организовано по одной полосе.

Отмечается, что движение автомобилей будет ограничено из-за проведения ремонтных работ.