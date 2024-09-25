В Рязанском районе в пробном режиме запустят отопление в многоквартирных домах

По словам властей, работы по запуску отопления запланированы на 26-27 сентября.

В Рязанском районе в пробном режиме запустят отопление в многоквартирных домах. Об этом сообщается в группе администрации района.

По словам властей, работы по запуску отопления запланированы на 26-27 сентября.

Жителей просят проверить, закрыты ли краны на радиаторах отопления для стравливания воздуха, завершить ремонтные работы по замене систем отопления в квартирах или перекрыть запорную арматуру (в случае ее отсутствия нужно обратиться в УК для перекрытия стояка).

Отмечается, что 28 сентября коммунальщики будут выполнять опрессовку тепловых сетей отопления высоким давлением. В этот день с 8-00 до 12-00 владельцев квартир просят понаблюдать за внутриквартирной системой отопления.