В Рязанской области загорелась свалка

Пожар на несанкционированной свалке в Ермишинском районе начался вечером 24 сентября. На данный момент потушить возгорание не удалось.

В Рязанской области загорелась свалка. Об этом сообщает ИД « Пресса ».

По данным издания, пожар на несанкционированной свалке в Ермишинском районе начался вечером 24 сентября. На данный момент потушить возгорание не удалось.

Власти района заявили, что территорию вокруг свалки опахали, чтобы не допустить распространения огня. На месте работают пожарные.