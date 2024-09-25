В Рязанской области загорелась свалка
Пожар на несанкционированной свалке в Ермишинском районе начался вечером 24 сентября. На данный момент потушить возгорание не удалось.
В Рязанской области загорелась свалка. Об этом сообщает ИД «
По данным издания, пожар на несанкционированной свалке в Ермишинском районе начался вечером 24 сентября. На данный момент потушить возгорание не удалось.
Власти района заявили, что территорию вокруг свалки опахали, чтобы не допустить распространения огня. На месте работают пожарные.