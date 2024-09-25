В Рязанской области мошенники обманули двух пенсионеров на 1,4 миллиона рублей

В апреле 2024 года женщина вступила в сговор с неустановленными лицами. Они решили воровать деньги у пенсионеров. Соучастники звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками Пенсионного фонда и сообщали о необходимости замены наличных денег на купюры нового образца. Женщина встречалась с пенсионерами, которые передавали ей свои сбережения.

В Рязанской области мошенники обманули пенсионеров почти на полтора миллиона. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в апреле 2024 года жительница Ставропольского края вступила в сговор с неустановленными лицами. Они решили воровать деньги у пенсионеров. Соучастники звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками Пенсионного фонда и сообщали о необходимости замены наличных денег на купюры нового образца. Жительница Ставропольского края встречалась с жителями, которые передавали ей свои сбережения.

Размер похищенных у двух граждан денежных средств составил более 1,4 млн рублей.

Отмечается, что в одном из случаев женщина, выполняя роль курьера, прибыла по месту жительства потерпевшей и, воспользовавшись тем, что последняя отвлекалась на телефонный разговор, похитила ее сбережения и скрылась с места преступления.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд Рязани.