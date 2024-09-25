Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
23°
Чтв, 26
22°
Птн, 27
23°
ЦБ USD 92.39 -0.47 26/09
ЦБ EUR 103.48 0.07 26/09
Нал. USD 91.80 / 92.28 25/09 18:30
Нал. EUR 100.81 / 102.28 25/09 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
3 933
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
5 987
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
8 251
Рязанская студентка поделилась впечатлениями о работе в компании «Зеле...
Студентка Алина Журавлева решила остаться в компании «З...
12 сентября 16:19
6 990
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области мошенники обманули двух пенсионеров на 1,4 миллиона рублей
В апреле 2024 года женщина вступила в сговор с неустановленными лицами. Они решили воровать деньги у пенсионеров. Соучастники звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками Пенсионного фонда и сообщали о необходимости замены наличных денег на купюры нового образца. Женщина встречалась с пенсионерами, которые передавали ей свои сбережения.

В Рязанской области мошенники обманули пенсионеров почти на полтора миллиона. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в апреле 2024 года жительница Ставропольского края вступила в сговор с неустановленными лицами. Они решили воровать деньги у пенсионеров. Соучастники звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками Пенсионного фонда и сообщали о необходимости замены наличных денег на купюры нового образца. Жительница Ставропольского края встречалась с жителями, которые передавали ей свои сбережения.

Размер похищенных у двух граждан денежных средств составил более 1,4 млн рублей.

Отмечается, что в одном из случаев женщина, выполняя роль курьера, прибыла по месту жительства потерпевшей и, воспользовавшись тем, что последняя отвлекалась на телефонный разговор, похитила ее сбережения и скрылась с места преступления.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд Рязани.