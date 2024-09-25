В Рязанской области 5 октября пройдет «Есенинский пробег»

Фестиваль, посвященный 129-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина, пройдет в Рыбновском районе.

В Рязанской области 5 октября пройдет «Есенинский пробег». Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Фестиваль, посвященный 129-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина, пройдет в Рыбновском районе.

Маршрут основного старта — полумарафона — проходит по автодороге Рыбное — Константиново.

⁣В пробеге примут участие более 1500 спортсменов из разных областей.

⁣Торжественной открытие мероприятия начнется на площади Ленина в Рыбном в 11:45. Старт основного забега 12.00

Программа соревнований включает дистанции:

⁣21,1 км. — основная дистанция «Есенинского пробега» возрастные группы мужчин и женщин: 16-17, 17-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 56-59,60-64, 65-69, 70 и старше. Старт в 12:00.

⁣1 км — девочки и мальчики 2015 г. р и моложе; (старты 9:30, 9:35)

3 км — девочки и мальчики 2013-2014 г. р., 2011-2012 г. р; (старты 9:40, 9:55)

5 км — девушки и юноши 2009-2010 г. р., 2007-2008 г. р. (старты 10:10)⁣

Победители и призеры по итогам соревнований награждаются грамотами, медалями и призами.

Для участников и гостей мероприятия с 14:00 до 15:00 в Доме культуры Константинова состоится праздничная концертная программа.

«Обращаем внимание, что вовремя проведении мероприятия с 9:30 до 15:00 будет перекрыто движение по участку автодороги Рыбное — Константиново. Для осуществления временного проезда по данному маршруту запланировано открытие движения в период с 10:45 до 11:30», — отметили в минспорте.

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