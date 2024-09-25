В Рязани завершили расследование дела группировки, распространявшей наркотики

Уголовное дело, состоящее из 102 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Рязани завершили расследование дела группировки, распространявшей наркотики. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Рязанской области окончено предварительное расследование 13 эпизодов уголовного дела в отношении участников организованного сообщества. Они обвиняются в незаконном сбыте партий героина, мефедрона и метадона.

В состав криминальной организации входили 20 человек — все уроженцы стран Средней Азии. Они получали крупные оптовые партии наркотиков, которые расфасовывали на более мелкие по полимерным свертками различной массы. Эти свертки они раскладывали в тайники-«закладки», оборудованные на территории Московской, Ивановской, Нижегородской и Рязанской областей. Координация действий сообщников осуществлялась посредством мессенджеров.

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Рязанской области при силовой поддержки Росгвардии деятельность сообщества была пресечена. В арендуемых преступниками квартирах, а также автомобилях и уличных тайниках обнаружено порядка пяти килограммов запрещенных веществ.

В ходе расследования проведены осмотры изъятых мобильных устройств и компьютерной техники, 119 физико-химических, амбулаторных, психиатрических, компьютерных и дактилоскопических экспертиз.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось оперативниками УНК УМВД России по Рязанской области и сотрудниками регионального Управления ФСБ.

Уголовное дело, состоящее из 102 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.