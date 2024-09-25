Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
23°
Чтв, 26
22°
Птн, 27
23°
ЦБ USD 92.86 -0.06 25/09
ЦБ EUR 103.41 0.19 25/09
Нал. USD 91.70 / 92.38 25/09 14:00
Нал. EUR 101.00 / 102.18 25/09 14:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
3 820
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
5 867
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
8 142
Рязанская студентка поделилась впечатлениями о работе в компании «Зеле...
Студентка Алина Журавлева решила остаться в компании «З...
12 сентября 16:19
6 891
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани завершили расследование дела группировки, распространявшей наркотики
Уголовное дело, состоящее из 102 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Рязани завершили расследование дела группировки, распространявшей наркотики. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Рязанской области окончено предварительное расследование 13 эпизодов уголовного дела в отношении участников организованного сообщества. Они обвиняются в незаконном сбыте партий героина, мефедрона и метадона.

В состав криминальной организации входили 20 человек — все уроженцы стран Средней Азии. Они получали крупные оптовые партии наркотиков, которые расфасовывали на более мелкие по полимерным свертками различной массы. Эти свертки они раскладывали в тайники-«закладки», оборудованные на территории Московской, Ивановской, Нижегородской и Рязанской областей. Координация действий сообщников осуществлялась посредством мессенджеров.

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Рязанской области при силовой поддержки Росгвардии деятельность сообщества была пресечена. В арендуемых преступниками квартирах, а также автомобилях и уличных тайниках обнаружено порядка пяти килограммов запрещенных веществ.

В ходе расследования проведены осмотры изъятых мобильных устройств и компьютерной техники, 119 физико-химических, амбулаторных, психиатрических, компьютерных и дактилоскопических экспертиз.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось оперативниками УНК УМВД России по Рязанской области и сотрудниками регионального Управления ФСБ.

Уголовное дело, состоящее из 102 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.