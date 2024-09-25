В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

31-летний рязанец был осужден за неуплату алиментов. Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ, но мужчина скрылся.

В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Задержание прошло на улице Соборной. Полицейские заметил мужчину, который был похож на человека, описание внешности которого указано в ориентировке на розыск.

31-летний рязанец был осужден за неуплату алиментов. Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ, но мужчина скрылся. Его объявили в розыск.

Патрульные доставили злоумышленника в отдел МВД России по Советскому району Рязани, где его передадут инициатором розыска.