В Рязани на улице Полонского ограничат парковку автотранспорта

Поставить машину на стоянку будет нельзя 26 и 27 сентября.

В Рязани на улице Полонского ограничат парковку автотранспорта. Об этом в среду, 25 сентября, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Стоянку машин запретят на всем протяжении улицы 26 и 27 сентября из-за работ по благоустройству.

Мэрия просит автомобилистов учитывать данную информацию и воспользоваться иными участками, на которых предусмотрены парковочные места.

Отмечается, что ограничение движения транспорта по улице Полонского не предполагается.