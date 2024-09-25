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В Рязани на улице Полонского ограничат парковку автотранспорта
Поставить машину на стоянку будет нельзя 26 и 27 сентября.

В Рязани на улице Полонского ограничат парковку автотранспорта. Об этом в среду, 25 сентября, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Стоянку машин запретят на всем протяжении улицы 26 и 27 сентября из-за работ по благоустройству.

Мэрия просит автомобилистов учитывать данную информацию и воспользоваться иными участками, на которых предусмотрены парковочные места.

Отмечается, что ограничение движения транспорта по улице Полонского не предполагается.