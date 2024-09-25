В Рязани на 14 лет осудили мужчину, совратившего двух детей

Мужчина совершил ряд преступлений против половой неприкосновенности двух девочек, с которыми познакомился в соцсети.

Жителя Рязани на 14 лет осудили за преступления против половой неприкосновенности малолетних. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Следствием и судом установлено, что фигурант совершил ряд преступлений против половой неприкосновенности двух девочек, с которыми познакомился в соцсетях. Узнав о произошедшем, родственники потерпевших обратились в правоохранительные органы. Мужчину задержали и на основании ходатайства следователя заключили под стражу.

Виновному назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года. Кроме того, он на 12 лет лишен права заниматься любой педагогической деятельностью в отношении несовершеннолетних.