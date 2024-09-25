В Рязани четыре улицы остались без воды

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.

В Рязани четыре улицы остались без воды. Об этом сообщил «Водоканал».

В связи с ремонтными работами на водопроводе 25 сентября ресурса не будет до 17:00 по адресам: