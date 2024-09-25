В Рязани четыре улицы остались без воды
Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.
В Рязани четыре улицы остались без воды. Об этом сообщил «Водоканал».
В связи с ремонтными работами на водопроводе 25 сентября ресурса не будет до 17:00 по адресам:
- ул. 1-я Прудная ½, 6, 8, 10, 14/10.
- ул. Прудный проезд 4, 6;
- ул. Соколовская 5а, 7, 9, 9а, 12/5 (МКУ Техобеспечение), 13/3, 14, 15, 17, 19/5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 11 (прокуратура), 18/7 (УФСИН России), 6, 8;
- ул. 1-я Прудная д. 4 КНС.