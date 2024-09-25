В Рязани 29-летнего мигранта осудили за покушение на убийство супруги

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В Рязани 29-летнего мигранта осудили за покушение на убийство супруги. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в октябре 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности нанес супруге не менее 15 ударов ножом в область туловища. После этого он скрылся с места.

Женщину госпитализировали. Она выжила.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.