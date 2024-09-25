В России зафиксировали первые случаи заболевания новым вариантом коронавируса

Известно, что новый вид коронавируса XEC быстро распространяется, его симптомы схожи с предыдущими разновидностями вируса.

В России зафиксировали первые случаи заболевания новым вариантом коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Известно, что новый вид коронавируса XEC быстро распространяется, его симптомы схожи с предыдущими разновидностями вируса.

«Зафиксированы два случая COVID-19, относящиеся к варианту XEC, в Ростовской области и в Уфе», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Рязанской области за неделю около 300 человек заболели COVID-19.