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В России зафиксировали первые случаи заболевания новым вариантом коронавируса
Известно, что новый вид коронавируса XEC быстро распространяется, его симптомы схожи с предыдущими разновидностями вируса.

В России зафиксировали первые случаи заболевания новым вариантом коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Известно, что новый вид коронавируса XEC быстро распространяется, его симптомы схожи с предыдущими разновидностями вируса.

«Зафиксированы два случая COVID-19, относящиеся к варианту XEC, в Ростовской области и в Уфе», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Рязанской области за неделю около 300 человек заболели COVID-19.