В России предложили исключить ЕГЭ по иностранному языку для поступления на некоторые специальности

Отмечается, что Минобрнауки планирует исключить ЕГЭ по иностранному языку при поступлении на такие специальности, как экономика, менеджмент и управление персоналом.

В России предложили исключить ЕГЭ по иностранному языку для поступления на некоторые специальности. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Минобрнауки планирует исключить ЕГЭ по иностранному языку при поступлении на такие специальности, как экономика, менеджмент и управление персоналом.

Обязательными для этих направлений будут ЕГЭ по математике и русскому, а информатика, история, обществознание или география — на выбор вуза.