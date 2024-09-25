Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
23°
Чтв, 26
22°
Птн, 27
23°
ЦБ USD 92.39 -0.47 26/09
ЦБ EUR 103.48 0.07 26/09
Нал. USD 91.80 / 92.28 25/09 18:30
Нал. EUR 100.81 / 102.28 25/09 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
3 933
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
5 987
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
8 251
Рязанская студентка поделилась впечатлениями о работе в компании «Зеле...
Студентка Алина Журавлева решила остаться в компании «З...
12 сентября 16:19
6 990
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Киеве заявили о планах в 2025 году использовать дальнобойное оружие
Решение принято, несмотря на отсутствие одобрения со стороны Запада.

В Киеве заявили, что запланировали на 2025 год операции «за пределами страны» с применением дальнобойного оружия, несмотря на то что Запад пока не одобрил его использование. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова.

«Все операции, которые мы запланировали на 2025 год, нужно осуществить», — сказал он. При этом также утвердительно ответил на уточняющие вопросы, имеются ли в виду операции за пределами страны и предполагают ли они применение дальнобойного оружия.

«Мы все запланировали, и сейчас нужна только поддержка партнеров», — добавил Умеров.