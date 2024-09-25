В Киеве заявили о планах в 2025 году использовать дальнобойное оружие

Решение принято, несмотря на отсутствие одобрения со стороны Запада.

В Киеве заявили, что запланировали на 2025 год операции «за пределами страны» с применением дальнобойного оружия, несмотря на то что Запад пока не одобрил его использование. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова.

«Все операции, которые мы запланировали на 2025 год, нужно осуществить», — сказал он. При этом также утвердительно ответил на уточняющие вопросы, имеются ли в виду операции за пределами страны и предполагают ли они применение дальнобойного оружия.

«Мы все запланировали, и сейчас нужна только поддержка партнеров», — добавил Умеров.