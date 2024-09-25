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В Госдуму внесли проект о штрафе до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри
В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

В Госдуму внесли проект о штрафе до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри. Об этом 25 сентября сообщило РИА «Новости».

Отмечается, что ранее в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

По данным агентства, проект предусматривает введение административной ответственности и вносит поправки в КоАП РФ. Штраф для граждан составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей.

Как уточнили в публикации, если нарушения совершат с применением СМИ или интернета, то штраф составит для граждан от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, для юрлиц — от одного миллиона до чеытрех миллионов рублей.

Если нарушения будут совершены среди несовершеннолетних, то размер штрафа составит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей на граждан, на должностных лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, на юрлиц — от одного миллиона до двух миллионов рублей.

При этом, если при нарушении были использованы СМИ или интернет, то штрафы возрастут: для граждан — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, для юрлиц — от двух до пяти миллионов рублей.

Пропаганда идеологии чайлдфри иностранными гражданами, в том числе с использованием СМИ и интернета, будет грозить им штрафами, а также арестом на срок до 15 суток и административным выдворением из России.

Напомним, правительство России поддержало законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри.