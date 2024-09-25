В Госдуме усомнились в вероятности прекращения огня на условиях Киева

По мнению депутата Дмитрия Новикова, требования Украины, согласно которым Россия не сможет «вторгнуться» на территорию страны, слишком непонятны.

В Госдуме усомнились в вероятности прекращения огня на условиях Киева. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на первого заместителя председателя комитета по международным делам Дмитрия Новикова.

По мнению депутата, условия Украины, согласно которым Россия не сможет «вторгнуться» на территорию страны, слишком непонятны. Он отметил, что это формулировка, которую очень сложно интерпретировать, поскольку для самой интерпретации возникает чрезвычайно много вариантов.

«Для России необходимо учитывать, что если кто-то куда-то и вторгся, то это Украина вторглась на территорию Российской Федерации в Курской области. Второе обстоятельство — Украина наверняка считает своими территориями именно те, где сейчас идут боевые действия. Они идут на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Но с точки зрения России это конституционные российские территории, поскольку была определенная процедура, причем процедура правовая — сначала референдумы, потом принятие этих территорий в состав Российской Федерации, закрепление этой нормы в Конституции, поэтому для российских властей защита этих четырех территорий является конституционной обязанностью», — сказал он.

Парламентарий добавил, что любая территория, на которой в настоящее время происходят конфликты с применением оружия, — Курская область, ДНР или Херсонская область, — это все российские земли.