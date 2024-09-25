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В Госдуме призвали ВС уточнить проект о наказании за оскорбление власти
Одно из примечаний в законодательстве может нести неопределенность в правоприменительной практике.

В Госдуме призвали Верховный суд уточнить проект о наказании за оскорбление власти. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает РИА Новости.

Депутаты Алексей Нечаев и Владислав Даванков попросили исключить возможность привлечения граждан к уголовной ответственности за публичное оскорбление депутатов Госдумы и сенаторов.

В официальном обращении указывается, что статья 319 УК РФ предусматривает ответственность за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих обязанностей или в связи с их исполнением.

«В соответствии с примечанием к статье 318 УК РФ представителем власти признается должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости», — уточняется в письме.

По мнению парламентариев, это примечание несет неопределенность, из-за чего к уголовной ответственности могут быть привлечены в том числе люди, оскорбившие депутата Госдумы или сенатора.

«Между тем депутаты Государственной думы и сенаторы Российской Федерации позволяют себе неоднозначные высказывания. В этой связи представляется нецелесообразным сохранять возможность привлечения граждан к уголовной ответственности за оскорбления депутатов Государственной думы и сенаторов Российской Федерации», — говорится в письме.