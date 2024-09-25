В четверг в Рязанской области ожидается сильный ветер

Температура воздуха по области ночью составит +4, +9 градусов, местами опустится до +1 градуса, днем воздух прогреется до +20, +25 градусов.

В четверг в Рязанской области ожидается сильный ветер. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В четверг, 26 сентября, в регионе ожидается небольшая облачность. Без осадков.

Ветер южный, 6-11 м/с, днем местами порывы 11-16 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +4, +9 градусов, местами опустится до +1 градуса, днем воздух прогреется до +20, +25 градусов.

В лесах области чрезвычайная опасность.