В четверг в Рязанской области ожидается сильный ветер
Температура воздуха по области ночью составит +4, +9 градусов, местами опустится до +1 градуса, днем воздух прогреется до +20, +25 градусов.
В четверг в Рязанской области ожидается сильный ветер. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В четверг, 26 сентября, в регионе ожидается небольшая облачность. Без осадков.
Ветер южный, 6-11 м/с, днем местами порывы 11-16 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит +4, +9 градусов, местами опустится до +1 градуса, днем воздух прогреется до +20, +25 градусов.
В лесах области чрезвычайная опасность.