Умер актер из «Солдатов» Роман Мадянов

Ему было 62 года.

Умер актер из «Солдатов» Роман Мадянов. Об этом в среду, 25 сентября, сообщил Telegram-канал «Shot».

По данным портала, причиной смерти стала онкология. Весной артисту диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого. Также в ходе обследования врачи выявили кисты, которые образовались в почках, селезенке и печени. Он проходил противоопухолевое лечение.

Мадянову было 62 года. Наибольшую популярность ему принесли роли в фильмах «Левиафан», «По щучьему велению», сериалах «Домашний арест» и «Солдаты».

Фото: РИА Новости.