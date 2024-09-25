Суд продлил содержание под стражей обвиняемому в убийстве рязанского пристава

Обвиняемому продлили меру пресечения в виде содержания под стражей 1 ноября 2024 года.

Советский районный суд продлил содержание под стражей обвиняемому в убийстве рязанского пристава Сергея Калужского Сергею Ананикяну. Об этом сообщили в среду, 25 сентября, в пресс-службе суда.

Обвиняемому продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 ноября 2024 года.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Рязанский областной суд.

Напомним, в Недостоеве 1 ноября 2023 года Ананикян застрелил начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Убитый был начальником отделения по взысканию административных штрафов. Задержанный рассказал, что мотивом убийства стала ревность. Подробности этого дела можно прочитать в нашем сюжете.